İsrail ile ortaklaşa şekilde İran'a saldıran ABD operasyonlarda büyük kayıplar veriyor. İran tarafı ABD'nin peş peşe uçaklarını düşürürken Washington yönetimi düşen uçaktaki pilotlarını kurtarmak için düğmeye bastı.
İRAN DAĞLARINDA ZAMANLA YARIŞ
Savaş uçağının düşmesinin ardından paraşütle atlayan iki mürettebat üyesinden pilot olan subay, ABD ordusu tarafından kısa sürede tahliye edildi. Ancak uçağın ikinci mürettebatı olan silah sistemleri subayı, yaralı halde bölgedeki 2 bin 134 metrelik sarp bir dağ sırtına tırmanarak bir kaya yarığına saklandı. İran güvenlik güçlerinin arama faaliyetlerini bu bölgede yoğunlaştırması üzerine CIA, pilotun hayatını kurtarmak için devreye girdi.
CIA'NIN "HAYALET KONVOY" STRATEJİSİ
Üst düzey yönetim yetkililerinden alınan bilgilere göre CIA, İran ordusunun dikkatini dağıtmak amacıyla kapsamlı bir aldatma planı devreye soktu. Teşkilat, bölgede pilotun bir kara konvoyuyla çoktan tahliye edildiği ve ülkeden çıkış yapmak üzere olduğu yönünde asılsız istihbarat ve söylentiler yaydı.
Bu strateji sonucunda İran güçleri, arama çalışmalarını dağlık araziden çıkararak ana yollara ve sınır çıkışlarına kaydırdı. CIA'nın bu hamlesi, yaralı havacının yerinin tespit edilmesi ve kurtarma birimlerinin bölgeye ulaşması için kritik bir zaman kazandırdı.
PİLOT 2 BİN 134 METRELİK DAĞ SIRTINA TIRMANDI
NYT'de yer alan haber göre; Pilot, İran güçlerinden 24 saatten fazla süre kaçmayı başardı ve sonunda 2134 metrelik bir dağ sırtına tırmanarak bir yarığa saklandı. Pilotun saklandığı koordinatları belirlemek için Pentagon envanterinde bulunmayan, yalnızca CIA'ya özgü hassas takip teknolojileri kullanıldı.
Konumun netleşmesiyle birlikte Beyaz Saray ve Pentagon, yüzlerce özel harekat askerinin katıldığı bir kurtarma operasyonuna onay verdi. ABD ordusu, İran güçlerini kurtarma bölgesinden uzak tutmak için bölgeyi yoğun ateş altına alarak güvenli bir koridor oluşturdu.
KUVEYT'TE TIBBİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Nefes kesen operasyonun sonunda, ABD özel kuvvetleri yaralı havacıyı sığındığı dağ sırtından alarak helikopterle bölgeden tahliye etti. İran güçleriyle doğrudan sıcak çatışmaya girilmeden tamamlanan operasyonun ardından, subay tıbbi müdahale ve tedavi için Kuveyt'teki askeri üsse ulaştırıldı.
ABD HAVA ARACI KAYIPLARI TABLOSU
|Hava Aracı Modeli
|Birim Maliyeti
|Adet / Durum
|Olay Detayı
|F-35
|110 Milyon $
|1 Adet (Hasarlı)
|İran'a ait karadan havaya füze ile hasar aldı.
|F-15E Strike Eagle
|90 Milyon $
|4 Adet (Düşürüldü)
|1'i İran üzerinde, 3'ü Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü.
|E-3 Sentry
|700 Milyon $
|1 Adet (İmha)
|Suudi Arabistan'daki ABD üssünde imha edildi.
|A-10 Thunderbolt II
|18.8 Milyon $
|1 Adet (Düşürüldü)
|Arama-kurtarma operasyonlarına yakın hava desteği sağlarken vuruldu.
|KC-135 Tanker Uçağı
|40 Milyon $
|7 Adet (Karışık)
|2 adet imha edildi, 5 tanesi hasar aldı.
|Helikopterler (HH-60M/W)
|20 Milyon $
|3 Adet (Hasarlı)
|1 adet HH-60M Irak'ta dron saldırısında; 2 adet HH-60W İran'da operasyon sırasında hasar gördü.
|İHA (Dronlar)
|30 milyon $
|17 Adet (Düşürüldü)
|İran tarafından düşürüldü.