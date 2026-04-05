İran topraklarında düşürülen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle savaş uçağından sağ kurtulan silah sistemleri subayının, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yürütülen sofistike bir operasyonla kurtarıldığı açıklandı. Yaralı halde 24 saatten fazla süre İran güçlerinden kaçmayı başaran havacı, CIA'nın yürüttüğü "aldatma kampanyası" sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

İRAN DAĞLARINDA ZAMANLA YARIŞ Savaş uçağının düşmesinin ardından paraşütle atlayan iki mürettebat üyesinden pilot olan subay, ABD ordusu tarafından kısa sürede tahliye edildi. Ancak uçağın ikinci mürettebatı olan silah sistemleri subayı, yaralı halde bölgedeki 2 bin 134 metrelik sarp bir dağ sırtına tırmanarak bir kaya yarığına saklandı. İran güvenlik güçlerinin arama faaliyetlerini bu bölgede yoğunlaştırması üzerine CIA, pilotun hayatını kurtarmak için devreye girdi.

CIA'NIN "HAYALET KONVOY" STRATEJİSİ

Üst düzey yönetim yetkililerinden alınan bilgilere göre CIA, İran ordusunun dikkatini dağıtmak amacıyla kapsamlı bir aldatma planı devreye soktu. Teşkilat, bölgede pilotun bir kara konvoyuyla çoktan tahliye edildiği ve ülkeden çıkış yapmak üzere olduğu yönünde asılsız istihbarat ve söylentiler yaydı.

Bu strateji sonucunda İran güçleri, arama çalışmalarını dağlık araziden çıkararak ana yollara ve sınır çıkışlarına kaydırdı. CIA'nın bu hamlesi, yaralı havacının yerinin tespit edilmesi ve kurtarma birimlerinin bölgeye ulaşması için kritik bir zaman kazandırdı.