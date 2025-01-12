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Yunus Akgün Sallai'nin maaşını istiyor!

Yunus’un 300 bin Euro olan ücretini Sallai’nin de maaşı olan 2.5 milyon Euro’ya çekmek istediği, yönetimin ise 1.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Yunus Akgün Sallai’nin maaşını istiyor!

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    Galatasaray'da bu sezonun yıldız isimlerinden biri olan Yunus Akgün ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'da sona erecek kontratını uzatmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

    Galatasaray'dan 300 bin Euro yıllık ücret kazanan yıldız oyuncunun menajeri aracılığıyla Macar futbolcu Rolland Sallai'nin de maaşı olan 2,5 milyon Euro talep ettiği, yönetimin ise 1,5 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

    İki tarafın aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev yapan Yunus söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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