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Khusanov'un mucizesi: 1.5 yılda Belarus'tan Premier Lig'e!

Fransız ekibi Lens’in 1.5 yıl önce Belarus’tan 100 bin Euro’ya transfer ettiği Abdukodir Khusanov müthiş performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Manchester City, Özbek futbolcunun transferini 40 milyon Euro karşılığında bitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Khusanov’un mucizesi: 1.5 yılda Belarus’tan Premier Lig’e!

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    Dünya futbolunda çok önemli bir yer teşkil etmeyen Özbekistan son dönemin en fazla konuşulan ülkelerinden biri haline geldi. Bunun sebebi milli takımın ya da bir kulüp takımının başarısı değil, bir futbolcunun müthiş hikayesi.

    HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
    Fransız kulübü Lens geçtiğimiz yılın temmuz ayında Belarus ekibi Energetik'ten Abdukodir Khusanov'u 100 bin Euro'ya sessiz sedasız transfer etti. İlk başta kimsenin dikkatini çekmeyen genç stoper ardından performansıyla herkesi şaşkına çevirdi.

    Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giyen Khusanov bu sezon da takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi. 16 resmi maçta görev yapan 20 yaşındaki stoper bir anda Avrupa devlerini peşine taktı. Ve dün Manchester City, Abdukodir Khusanov'un transferi için 40 milyon Euro karşılığında Lens'le anlaşmaya vardı.

    PREMIER LİG'DE İLK ÖZBEK
    Çok değil 1.5 yıl önce 100 bin Euro'ya alınan Özbek yıldız şimdi Avrupa'nın en büyük takımlarından birinde, Pep Guardiola'nın öğrencisi olacak.

    4.5 YILLIK FLAŞ İMZA
    Manchester City yöneticilerinin Abdukodir Khusanov'un transferi için Lens kulübü ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. 40 milyon Euro'nun dışında bonuslarda yer alıyor.

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