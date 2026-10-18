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Karşıyaka sokaklarını çöp dağları esir aldı! CHP'li belediyenin hizmet zafiyetine İzmirli öfkeli

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li belediyenin temel hizmetleri yerine getirememesi sonucu sokaklarda oluşan çöp dağları ve dayanılmaz kokular, vatandaşların sabrını taşırdı. Şemikler Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde yer altı konteynerlerinin günlerdir boşaltılmaması, halk sağlığını doğrudan tehdit eden boyuta ulaştı. Sokakları esir alan kirlilik karşısında çaresiz kalan Karşıyakalılar, çocuklarının sağlığından endişe ettiklerini belirterek duruma sert tepki gösterdi. Belediye yetkilileri ise yaşanan rezaleti araç teminindeki teknik sorunlara bağladı.

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Karşıyaka sokaklarını çöp dağları esir aldı! CHP'li belediyenin hizmet zafiyetine İzmirli öfkeli

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li belediyenin temizlik hizmetlerinde yaşadığı zafiyet, sokakları adeta çöplüğe çevirdi.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da çöpler sokaklara taştı: Kötü koku ve sinek vatandaşları bezdirdiİzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da çöpler sokaklara taştı: Kötü koku ve sinek vatandaşları bezdirdi

Günlerdir toplanmayan atıklar yüzünden ortaya çıkan kirlilik ve mahalleyi saran kötü koku, vatandaşların büyük tepkisine yol açtı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP yönetimindeki belediyenin temel temizlik hizmetlerini aksatması, halk sağlığını tehdit eden çevre felaketine dönüştü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP yönetimindeki belediyenin temel temizlik hizmetlerini aksatması, halk sağlığını tehdit eden çevre felaketine dönüştü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)

'REZALET'

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin uzun süredir boşaltılmadığını ve kapasitenin yetersiz kalması sebebiyle atıkların çevreye saçıldığını anlattı.

Durumun vahametine dikkat çeken Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka şey değil." dedi.

Şemikler Mahallesi başta olmak üzere sokaklarda biriken çöp dağları ve yayılan ağır kokular, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Şemikler Mahallesi başta olmak üzere sokaklarda biriken çöp dağları ve yayılan ağır kokular, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

'HER YER KOKUYOR'

Toplanmamış çöp yığınlarının kente yakışmadığını vurgulayan Aysel Kocaer, "Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Çöp toplama, başka şey istemiyor bu halk." ifadelerini kullandı.

Çöp birikintisi sorununun kronik hale geldiğini belirten Volkan Beyler ise, "Çok kötü görüntü. Her yer kokuyor." diye konuştu.

Çocukların oyun alanlarına kadar ulaşan kirlilik karşısında çaresiz kalan İzmirliler, salgın hastalık riskine dikkat çekerek duruma sert tepki gösterdi. Çocukların oyun alanlarına kadar ulaşan kirlilik karşısında çaresiz kalan İzmirliler, salgın hastalık riskine dikkat çekerek duruma sert tepki gösterdi.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN ARAÇ SAVUNMASI

Sokakları esir alan kirlilik ve halkın yükselen tepkisi üzerine Karşıyaka Belediyesi yetkililerinden açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığı, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığı öne sürüldü.

Halk sadece çöplerinin toplanmasını talep ederken, Karşıyaka Belediyesi yaşanan rezaleti araç temininde karşılaşılan teknik sorunlara bağlayarak kendini savundu.Halk sadece çöplerinin toplanmasını talep ederken, Karşıyaka Belediyesi yaşanan rezaleti araç temininde karşılaşılan teknik sorunlara bağlayarak kendini savundu.

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