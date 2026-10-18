Durumun vahametine dikkat çeken Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka şey değil." dedi.

Şemikler Mahallesi başta olmak üzere sokaklarda biriken çöp dağları ve yayılan ağır kokular, vatandaşları isyan noktasına getirdi.