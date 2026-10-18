Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"
16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren müzik ve tiyatro dünyasının usta ismi Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, yakın dostları, eski eşi Özlem Koldaş ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Usta sanatçının naaşı, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Soner Olgun için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.
USTA SANATÇIYA ACI VEDA
Saat 11.00'de başlayan törene Olgun'un ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Usta sanatçının eski eşi Özlem Koldaş da törende yer aldı.
HÜSEYİN AVNİ DANYAL: HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Törende söz alan oyuncu Hüseyin Avni Danyal, yakın dostuna veda ederken duygusal bir konuşma yaptı.
Danyal, "Biri bana Soner orada yatarken bu konuşmayı yapacağımı söylese inanmazdım. Çok emeği var hepimizin üstünde. Özellikle de benim üstümde. Ne zaman başımız sıkışsa yardım elini uzatırdı. Hiç unutmayacağım. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
MENDERES SAMANCILAR: SÖYLEYECEĞİMİZ HER ŞEY EKSİK KALIR
Usta oyuncu Menderes Samancılar da Soner Olgun'un ardından yaptığı konuşmada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Samancılar, "Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar… Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş. Soner için söyleyeceğimiz her şey eksik kalır. Dileğim o ki Allah bize bir daha böyle genç arkadaşları yolcu etmeyi nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
KUBAT'IN SON VEDASI YÜREK BURKTU
Törene katılan ünlü türkücü Kubat ise Soner Olgun'la son görüşmesini anlattı. Yakın dostunu evinde ziyaret ettiğini söyleyen Kubat, son vedalarının bir türküyle gerçekleştiğini belirtti.
Kubat, "Çok erken bir veda oldu. Çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir değer. Sık sık görüşüyorduk, en son evdeyken de ziyarete gittim. Bir türkü söyledim kendisine, son vedam öyle oldu" sözleriyle herkesi duygulandırdı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreninin ardından Soner Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürülecek.
Usta sanatçı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
MÜZİK VE TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
Sanat yaşamı boyunca hem müzik hem de tiyatro dünyasında iz bırakan Soner Olgun, "Letafet" adlı tiyatro oyununu kaleme almış ve eserin müziklerini hazırlamıştı.
1992 yılında yayımlanan kendi adını taşıyan albümüyle müzik dünyasına adım atan Olgun, "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.