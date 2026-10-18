UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"

16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren müzik ve tiyatro dünyasının usta ismi Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, yakın dostları, eski eşi Özlem Koldaş ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Usta sanatçının naaşı, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"

16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Soner Olgun için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni gerçekleştirildi. (Fotoğraflar Habertürk, Hürriyet ve sosyal medyadan alınmıştır.)Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde duygusal bir anma töreni gerçekleştirildi. (Fotoğraflar Habertürk, Hürriyet ve sosyal medyadan alınmıştır.)

USTA SANATÇIYA ACI VEDA

Saat 11.00'de başlayan törene Olgun'un ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Usta sanatçının eski eşi Özlem Koldaş da törende yer aldı.

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"-3

HÜSEYİN AVNİ DANYAL: HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Törende söz alan oyuncu Hüseyin Avni Danyal, yakın dostuna veda ederken duygusal bir konuşma yaptı.

Danyal, "Biri bana Soner orada yatarken bu konuşmayı yapacağımı söylese inanmazdım. Çok emeği var hepimizin üstünde. Özellikle de benim üstümde. Ne zaman başımız sıkışsa yardım elini uzatırdı. Hiç unutmayacağım. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"-4

MENDERES SAMANCILAR: SÖYLEYECEĞİMİZ HER ŞEY EKSİK KALIR

Usta oyuncu Menderes Samancılar da Soner Olgun'un ardından yaptığı konuşmada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Samancılar, "Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar… Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş. Soner için söyleyeceğimiz her şey eksik kalır. Dileğim o ki Allah bize bir daha böyle genç arkadaşları yolcu etmeyi nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

KUBAT'IN SON VEDASI YÜREK BURKTU

Törene katılan ünlü türkücü Kubat ise Soner Olgun'la son görüşmesini anlattı. Yakın dostunu evinde ziyaret ettiğini söyleyen Kubat, son vedalarının bir türküyle gerçekleştiğini belirtti.

Kubat, "Çok erken bir veda oldu. Çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir değer. Sık sık görüşüyorduk, en son evdeyken de ziyarete gittim. Bir türkü söyledim kendisine, son vedam öyle oldu" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"-5

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreninin ardından Soner Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürülecek.

Usta sanatçı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Söyleyeceğimiz her şey eksik kalır"-6

MÜZİK VE TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR

Sanat yaşamı boyunca hem müzik hem de tiyatro dünyasında iz bırakan Soner Olgun, "Letafet" adlı tiyatro oyununu kaleme almış ve eserin müziklerini hazırlamıştı.

1992 yılında yayımlanan kendi adını taşıyan albümüyle müzik dünyasına adım atan Olgun, "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor
SONRAKİ HABER

İlyas'ın yatarı 10 yıl!
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler