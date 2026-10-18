MENDERES SAMANCILAR: SÖYLEYECEĞİMİZ HER ŞEY EKSİK KALIR

Usta oyuncu Menderes Samancılar da Soner Olgun'un ardından yaptığı konuşmada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Samancılar, "Hepimizin başı sağ olsun. Hayat böyle, zor zamanlar… Sevdiklerimizi yolcu etmek biz talihsizlere düşmüş. Soner için söyleyeceğimiz her şey eksik kalır. Dileğim o ki Allah bize bir daha böyle genç arkadaşları yolcu etmeyi nasip etmesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

KUBAT'IN SON VEDASI YÜREK BURKTU

Törene katılan ünlü türkücü Kubat ise Soner Olgun'la son görüşmesini anlattı. Yakın dostunu evinde ziyaret ettiğini söyleyen Kubat, son vedalarının bir türküyle gerçekleştiğini belirtti.

Kubat, "Çok erken bir veda oldu. Çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir değer. Sık sık görüşüyorduk, en son evdeyken de ziyarete gittim. Bir türkü söyledim kendisine, son vedam öyle oldu" sözleriyle herkesi duygulandırdı.