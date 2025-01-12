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Jhon Lucumi'nin fiyatı 20 milyon Euro!

F.Bahçe’nin stopere Jhon Lucumi’yi gündemine aldığı öne sürülmüştü. Bologna’nın Kolombiyalı stoper için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Jhon Lucumi’nin fiyatı 20 milyon Euro!

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    Başkan Ali Koç stoperde hedefi 2 transfer olarak açıklamıştı. Bunun üzerine savunmaya takviye arayan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Kanarya'nın ara transferde Bologna'dan Jhon Lucumi için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

    İtalyan basını; Kolombiyalı stoperin fiyatıyla ilgili flaş bir detayı paylaştı. Bologna'nın 1.87'lik stoper için 20 milyon Euro istediği belirtiliyor. Lucumi'nin Fenerbahçe'ye gelmek için kulübüne baskı yaptığı iddiaları vardı.

    26 yaşındaki futbolcunun güçlü fiziği ve oyun kurma becerisi, Kanarya'nın bu transferdeki iştahını artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Sol ayaklı defansın Serie A ekibinden 1 milyon Euro aldığı biliniyor. Bu rakamın Fenerbahçe'ye fazla gelmeyeceği ancak; transferde Bologna'nın kararının oyuncunun geleceğini belirleyeceği ifade ediliyor.

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