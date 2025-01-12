Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin karaborsa bilet açıklamalarına cevap geldi: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Biz; bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından, kibirlerinden, üstten bakmalarından, insanların gözünün içine bakarak yalan söylemelerinden artık bıktık, usandık. Yaptıkları bu kanunsuzluk hakkında tüm şikayetler kulübümüz tarafından 13 Ocak Pazartesi günü yapılacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında "Yalnız, bu konu özelinde yapılmaya çalışılanın yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz: Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz, Galatasaray'ı saha dışındaki pis oyunlarınızla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz gerçekten kendinizi ne sanıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY ATEŞ ALTINDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri tarafından Galatasaray'ın ateş altında olduğunu söyleyen Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir" ifadelerini kullandı. Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var" diye konuştu.

GURURUNU YAŞIYORUZ

Berat töreninde Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazananlar arasında usta oyuncu Şener Şen de vardı. Şen yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.