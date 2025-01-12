SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin karaborsa bilet açıklamalarına cevap geldi: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz

G.Saray, F.Bahçe’nin karaborsa bilet açıklamalarıyla ilgili “Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin karaborsa bilet açıklamalarına cevap geldi: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Biz; bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından, kibirlerinden, üstten bakmalarından, insanların gözünün içine bakarak yalan söylemelerinden artık bıktık, usandık. Yaptıkları bu kanunsuzluk hakkında tüm şikayetler kulübümüz tarafından 13 Ocak Pazartesi günü yapılacaktır" denildi.

    Açıklamanın devamında "Yalnız, bu konu özelinde yapılmaya çalışılanın yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz: Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz, Galatasaray'ı saha dışındaki pis oyunlarınızla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz gerçekten kendinizi ne sanıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

    GALATASARAY ATEŞ ALTINDA
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri tarafından Galatasaray'ın ateş altında olduğunu söyleyen Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir" ifadelerini kullandı. Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var" diye konuştu.

    GURURUNU YAŞIYORUZ
    Berat töreninde Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazananlar arasında usta oyuncu Şener Şen de vardı. Şen yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Kartal galibiyeti hatırladı! Beşiktaş - Bodrum FK : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu