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Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde en güçlü aday Allegri

Massimiliano Allegri’nin Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde üst sıralarda yer aldığı öne sürülüyor. Başkan Adalı’nın İtalyan çalıştırıcıyı herkesten bir adım önde tuttuğu konuşuluyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde en güçlü aday Allegri

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    Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ismi ön plana çıkan isim Massimiliano Allegri oldu. Son olarak Juventus'u çalıştıran tecrübeli isimin Adalı'nın listesinin en üst sıralarında yer aldığı öne sürüldü.

    57 yaşındaki hoca kariyerinde SPAL; Grosseto, Lecco, Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus gibi takımlarda görev yaptı. En yüksek puan ortalamasını Juventus'taki ilk döneminde tutturan İtalyan çalıştırıcı, Torino ekibindeki 271 maçlık periyotta 2.27 puan ortalaması tutturmuştu.

    Allegri bu dönemde Juve ile 5 lig şampiyonluğu; 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası kazanmıştı. 2021'de tekrardan Juventus'a dönen Allegri, Siyah-Beyazlılar'a yalnızca bir İtalya Kupası kazandırdı. Bu periyotta ise 149 maçta 1,84 puan ortalaması elde etti. Adalı, teknik direktörlük görevi için önceliğini Sergen Yalçın'a vermişti. Ancak Yalçın, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle bu teklifi kabul etmeyince Adalı, farklı isimlerle görüşmelere başlamıştı.

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