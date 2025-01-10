PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beko Alba'yı ezdi geçti!

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Alman ekibi Alba Berlin'i 90-73'lük skorla mağlup etti, üstün bir performans sergileyerek galibiyet elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Fenerbahçe Beko Alba’yı ezdi geçti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman ekibi Alba Berlin'i üstün bir oyundan sonra 90-73 yendi. Rakibi önünde oyuna hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 16-11, devreyi de 37-34 önde kapatmayı başardı.

    Alba Berlin 3. periyotta farkı bire indirmesine rağmen son periyotta farkı artıran Kanarya maçtan 90-73 galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı attığı 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Hayes ve Marko Guduric de 14'er sayıyla maçı tamamladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    Binance
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Temizlik ücretleri katladı! Beyaz yakalılar canından bezdi! Çözüm yeni model
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!