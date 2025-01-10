Fenerbahçe Beko Alba’yı ezdi geçti!

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman ekibi Alba Berlin'i üstün bir oyundan sonra 90-73 yendi. Rakibi önünde oyuna hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 16-11, devreyi de 37-34 önde kapatmayı başardı.

Alba Berlin 3. periyotta farkı bire indirmesine rağmen son periyotta farkı artıran Kanarya maçtan 90-73 galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı attığı 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Hayes ve Marko Guduric de 14'er sayıyla maçı tamamladı.