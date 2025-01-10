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Cimbom'da Amine Gouiri pazarlığı!

Cimbom’un Cezayirli forvet Amine Gouiri için Rennes’e bonuslar hariç 15 milyon Euro teklif ettiği; ancak Fransızlar’ın 20 milyon Euro’nun üstünde bir rakam beklediği öne sürülüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Cimbom’da Amine Gouiri pazarlığı!

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    Galatasaray'dan Rennes forması giyen Amine Gouiri için astronomik teklif... Sarı-Kırmızılılar'ın bonuslar hariç 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Rennes'in Cezayirli futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif beklediği aktarılıyor.

    Ayrıca Rennes 2022'de 28 milyon Euro'ya Nice'ten kadrosuna kattığı futbolcu için iyi bir bonservis kazanmak istiyor. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transferde golcü isteyen Cimbom'da 24 yaşındaki forvetin adı gündeme gelmişti.

    Geçtiğimiz hafta Galatasaray yönetiminin Amine Gouiri transferi için Rennes ile iletişime geçtiği aktarılmıştı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gouiri bu sezon Rennes formasıyla 16 maça çıktı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi...

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