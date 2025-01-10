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B.Şehir-G.Saray maçı Atilla Karaoğlan’ın!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre, 12 Ocak Pazar günü gerçekleşecek Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Galatasaray'ı yönetecek hakem Atilla Karaoğlan olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
B.Şehir-G.Saray maçı Atilla Karaoğlan’ın!

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazar günü oynanacak ligin 19. haftasındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

    11 OCAK CUMARTESİ
    13.30 Kayseri-Samsun: Zorbay Küçük
    16.00 Hatay-Ç.Rizespor: Erkan Özdamar
    19.00 Beşiktaş-Bodrum: Mehmet Türkmen

    12 OCAK PAZAR
    13.30 Sivasspor-Alanyaspor: M.Ali Meteoğlu
    16.00 Trabzonspor-Antalya: Cihan Aydın
    19.00 Başakşehir-G.Saray: Atilla Karaoğlan
    19.00 Gaziantep-Adana Demir: Ozan Ergün

    13 OCAK PAZARTESİ
    20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
    20.00 Konya-F.Bahçe: Direnç Tonusluoğlu

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