B.Şehir-G.Saray maçı Atilla Karaoğlan’ın!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazar günü oynanacak ligin 19. haftasındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
11 OCAK CUMARTESİ
13.30 Kayseri-Samsun: Zorbay Küçük
16.00 Hatay-Ç.Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Bodrum: Mehmet Türkmen
12 OCAK PAZAR
13.30 Sivasspor-Alanyaspor: M.Ali Meteoğlu
16.00 Trabzonspor-Antalya: Cihan Aydın
19.00 Başakşehir-G.Saray: Atilla Karaoğlan
19.00 Gaziantep-Adana Demir: Ozan Ergün
13 OCAK PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Konya-F.Bahçe: Direnç Tonusluoğlu