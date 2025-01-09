Dört dörtlük maç | Kırklarelispor 4 - Bodrum FK 4

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor ile Bodrum FK'yı karşı karşıya getiren mücadele nefesleri kesti. 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4 sona erdi. Kırklarelispor, 6. ve 19. dakikalarda Okan Derici'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bodrum FK ise 30. ve 34. Oğulcan Başol ile eşitliği sağladı. 36. dakikada Gökdeniz konuk ekibi 3-2 öne geçirdi. 45+2'de hat trick yapan Okan skoru 3-3'e getirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan yapan ev sahibi, 47'de Eray ile 4-3 öne geçti. Bodrum bu gole 72'de Celal ile yanıt verdi ve iki takım da gol düellosundan 1 puanla ayrıldı.

KUPADA 3 MAÇ DAHA VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.00'te Erzurumspor, Göztepe'yi konuk edecek. 15:30'da Çorum, Konya'yı ağırlayacak. 18.00'de ise Gaziantep FK- İstanbul maçı var. Mücadeleler A Spor'dan