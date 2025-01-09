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Artık yabancı hakem "var!"

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “Yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Artık yabancı hakem var!

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    TFF, yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını resmen duyurdu. Açıklamada, "Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı. TFF açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır"

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