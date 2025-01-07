Ertuğrul Doğan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bordo-Mavili kulüp için açıkladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

Doğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Trabzonspor Kulübü'nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsis edilmesi bizi mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Bu arada Bordo-Mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin devralınmasının ardından kulüp döneminden kalan kiracıların tahliye süreci resmi olarak başlatıldı. Kartal tesislerinin kiralanması için ülkemizin en önemli markaları ile görüşüyoruz" dedi.