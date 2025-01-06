İrfan Can: Kalede çıldırdım

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Hatayspor maçında çok gol kaçırdıklarından yakındı. Başarılı eldiven, "Top kaleye bir türlü girmiyor. Kalede çıldırdım. Farkı açmamız gerekirdi. Çok fazla pozisyona girdik" ifadesini kullandı.

FERDİ TAYFUR PARÇALARI ÇALINDI

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı. Bu arada taraftar maça beklenen ilgiyi göstermezken 30 bin kişi maçı takip etti.

TADIC: SAKIN OLMAMIZ ŞART

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Tadic taraftarların tepkisiyle ilgili olarak, "Taraftarımızı anlamalıyız. 10 yıldır şampiyon olamadık. Ama sakin olmamız şart" dedi.