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İrfan Can: Kalede çıldırdım

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can, Hatayspor maçında kaçırılan fırsatlara dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
İrfan Can: Kalede çıldırdım

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    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Hatayspor maçında çok gol kaçırdıklarından yakındı. Başarılı eldiven, "Top kaleye bir türlü girmiyor. Kalede çıldırdım. Farkı açmamız gerekirdi. Çok fazla pozisyona girdik" ifadesini kullandı.

    FERDİ TAYFUR PARÇALARI ÇALINDI
    Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı. Bu arada taraftar maça beklenen ilgiyi göstermezken 30 bin kişi maçı takip etti.

    TADIC: SAKIN OLMAMIZ ŞART
    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Tadic taraftarların tepkisiyle ilgili olarak, "Taraftarımızı anlamalıyız. 10 yıldır şampiyon olamadık. Ama sakin olmamız şart" dedi.

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