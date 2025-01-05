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Trabzonspor bu sezonun flaş ekibi Samsunspor'a 2 golle teslim oldu!

Fırtına önce Holse’nin golüyle geriye düştü. 49’da Banza eşitliği sağladı. Ancak bir kez daha sahne alan Holse, Bordo-Mavil takımın ipini çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025

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    Trabzonspor Samsun'dan eli boş dönüyor. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Bordo-Mavililer bu sezonun çetin cevizi Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde 6. mağlubiyetini aldı. Maçın ilk tehlikeli atağı Fırtına'dan geldi. 4'te Banza'nın dar açıdan yaptığı vuruşta Okan yaptığı kurtarışla topu kornere çelmeyi başardı. 30'da Bennaser'in derinleme pasında topla buluşan Holse yaptığı vuruşla Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. Devre evsahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    BANZA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
    Maçın 49. dakikasında Cham'ın yaptığı ortaya çok iyi yükselen Banza yaptığı kafa vuruşuyla skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 71'de Holse'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top auta gitti. 75'te köşe atışında topu iyi takip eden Holse yakın mesafeden yaptığı vuruşla Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi. Böylece Trabzonspor mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

    SİMON BANZA 11 GOLE ULAŞTI
    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Simon Banza dün 11. golünü attı. Maçtan sonra konuşan Banza, "Trabzon taraftarından özür diliyorum. Bize olan desteklerini hiç esirgemediler" ifadesini kullandı.

    SERDAR: TRABZON'UN YERİ BURASI DEĞİL
    Trabzonspor'un genç oyuncusu Serdar Saatçı, Bodrum maçından sonra galibiyet almak istediklerini belirterek, "Bir çıkış yakalamak istiyorduk. Trabzonspor'un yeri burası değil. İlk yarıda kötü bir performansımız vardı ama ikinci devre toparladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum çok üzgünüm" diye konuştu.

    KARADENİZ DERBİSİNE BÜYÜK İLGİ VARDI
    Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu. Bordo-Mavililer kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı.

    SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
    Trabzonspor'da Samsunspor maçı öncesinde Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu ve Simon Banza sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görmeyince cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

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