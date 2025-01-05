Fenerbahçe Kulübü dünkü maçla ilgili sert bir açıklama yayınladı: Ligin adaleti yok

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Kulübü, mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

Sarı-Lacivertliler'in yaptığı açıklamada "Bu çarpık düzen, Galatasaray'a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Laf oyunlarıyla gündem saptırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur!" denildi.