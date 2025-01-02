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Rey Manaj için geri sayım!

Sivasspor Trabzonspor’un ilgilendiği Rey Manaj’ı ara dönemde elinden çıkartmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Rey Manaj için geri sayım!

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    Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Transfer çalışmalarında ismi son dönemde çok sıklıkla telaffuz edilen Rey Manaj ile ilgili Sivasspor cephesinden de olumlu sinyaller geliyor.

    Arnavut golcünün takımdan ayrılma isteğini gören Sivasspor yönetimi oyuncuyla ilgilenen Trabzonspor'un görüşmeleri resmiyete dökmesini bekliyor. Ancak Sivas kulübü yetkililerinin oyuncuyu daha çok bonservis bedeli ile satma düşüncesinde olduğu, Trabzonspor'un ise kadroda düşünmediği oyuncuları takasla teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon 12 maçta görev alan Manaj, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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