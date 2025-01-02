Fatih Terim ve Kenan Yıldız bir araya geldi!

Fatih Terim, İtalyan ekiplerinden Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız'la bir araya geldi. Suudi Arabistan kulüplerinden Al Shabab'ın başına geçen deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın kendisini ziyaret ettiği fotoğrafını paylaştı.

Başta Galatasaray ve A Milli Takım olmak üzere sayısız başarılara imza atan Fatih Terim paylaşımında, "Ziyaretin için teşekkürler sevgili Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.

Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim'in bu paylaşımı medyada büyük yankı uyandırırken aynı zamanda beğenilerin odak noktasını oluşturdu.