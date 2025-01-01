Al Shabab’ta Fatih Terim çılgınlığı

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Suudi ekibi Al Shabab, deneyimli teknik adamın gelişini fırsata çeviriyor. Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak. Yönetimin yapacağı çekilişin ödülleri ise şu şekilde: 1 araba, 3 adet telefon, 2 adet tablet, Fatih Terim imzalı 20 forma, Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak ve kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet bilet.

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