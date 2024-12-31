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Manaj'la ilk temas! Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor, Sivasspor’dan ayrılması gündemde olan Rey Manaj ile ilgileniyor. Kulüpler arasındaki ilk temasın bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Manaj’la ilk temas! Menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi

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    Trabzonspor'da transfer taarruzu devam ediyor. Bordo-Mavili takım birçok koldan atağa kalkarken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi olan Rey Manaj, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

    HAREKETE GEÇİLECEK
    Beşiktaş'a da önerilen Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili bu hafta içerisinde harekete geçmeye hazırlanan Bordo- Mavililer'in Sivasspor'a takas teklifinde bulunacağı öğrenildi. Sivasspor ile bu sezon 12 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Manaj'ın kontratı 2026'da sona erecek.

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