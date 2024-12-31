Al Fateh’in yıldız futbolcu için teklifi belli oldu: Musrati’ye 10 milyon Euro!

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'in Al Musrati için anlaşma noktasına geldiklerini dile getirdiği Suudi kulübü belli oldu. Ligde 6 puanla son sırada yer alan Al Fateh'in Libyalı futbolcu için Beşiktaş'a yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Körfez ekibinin, Al Musrati için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerdiği, ligde kaldığı takdirde de zorunlu olacak şekilde 7 milyon Euro bonservis teklif ettiği öğrenildi.

ADALI İSTEMİYOR

Anlaşmanın detaylarında 2 milyon Euro da bonus olduğu ve toplam fiyatın 10 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi. Suudi temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklife sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 19 maçta 2 gol kaydeden Al Musrati'nin kontratı 2027 yılında sona erecek.