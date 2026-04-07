İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak itiraflarda bulunan ve adli makamlarca "İtirafları dönüm noktası oldu. Kamuoyundaki algıyı değiştirdi" denilen Ertan Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP İHRAÇ EDEMEDİ "TOPLANTIYA KATILMADI" DEYİP ÜYELİĞİ DÜŞÜRDÜ
Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy Belediyesi, ihraç edemediği Yıldız'ın üyeliğini "Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 bileşim gününe katılmadığı" gerekçesiyle düşürdü.
Bu durum parti tabanında büyük tepkiye yol açtı.
GÜRSEL TEKİN TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin konuya ilişkin Takvim.com.tr Özel Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e konuştu.
Tekin, "Bir tarafta itirafçılara "iftiracı" diyecekseniz diğer tarafta iftiracı dediğiniz Ertan Yıldız'ı 32 oturum boyunca 'izinli' sayacaksınız. Bu çok büyük bir çelişki" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere CHP'de Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve çok sayıda isim Ekrem İmamoğlu'nun denetimi altındaki YDK tarafından disipline verilmiş, partiden ihraç edilmişti.
PARTİ EMEKÇİLERİ İHRAÇ EDİLİRKEN ERTAN YILDIZ'A NEDEN KALKAN OLUNDU?
Ertan Yıldız'ın ihraç edilemeyip üyeliğinin düşürülmesi sonrası bu durumu hatırlattığımız Gürsel Tekin, "Parti emekçileri sorgusuz sualsiz ihraç edilirken Ertan Yıldız'a neden kalkan olundu?" sorusunu sordu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuna bir cevap borcu olduğunu savunan CHP'li Tekin, "Sayın Genel Başkan "iftiracılar" diyordu. Aleni bir şekilde itirafçı/iftiracı olan birini neden izinli saydınız haftalarca? Esas bunun cevabı verilmeli" şeklinde konuştu.
"Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim"
CHP'NİN YAPAMADIĞINI ERTAN YILDIZ YAPMIŞTI
Öte yandan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyasında "örgüt yöneticisi" konumunda bulunan Ertan Yıldız, İBB'deki yolsuzlukları ifşa etmesi sonrası Eylül 2025'te CHP'den istifa etmişti.
Aynı dönemlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, CHP heyetine "Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide" diyerek tepki göstermişti.
CHP İFADESİNİ GERİ ÇEKER DİYE BEKLEDİ!
Bir yandan da CHP'nin "Ertan Yıldız ifadesini geri çeker" diye bekleyip ihraç mekanimazısını bu sebeple işletmediği konuşuluyor.
CHP'li Barış Yarkadaş konuya ilişkin "İtirafçı Ertan Yıldız'ın itiraflarını geri çekmesini beklediler uzun süre... Bunun olması için de epey uğraştılar. Yıldız itiraflarını çekmeyip iddialarının arkasında durunca meclis üyeliğini 1 yıl sonra düşürmek zorunda kaldılar" değerlendirmesinde bulundu.
ERTAN YILDIZ: İFADELERİMİN ARKASINDAYIM
Etkin pişmanlık sonrası ev hapsi kararıyla tahliye edilen İmamoğlu'nun para kasası ve suç örgütünün yöneticisi Ertan Yıldız, basına verdiği ilk demeçte "Benim ifadelerim ortada. İfadelerimde gerçek dışı hiçbir şey yoktur. Hepsinin her zaman arkasındayım" dedi.
"İMAMOĞLU HAFRİYATTA VURGUN YAPTI PARALARI LONDRA'YA KAÇIRDI"
Yıldız'ın "arkasındayım" dediği İBB iddianamesinde de yer alan ifadelerin bir kısmı şu şekilde:
- "Yıllık 150-200 milyon dolar cirosu olan hafriyat döküm alanının gayrıresmi ortağı Ekrem İmamoğlu'dur"
- "Murat Gülibrahimoğlu (İmamoğlu'nun gayriresmi hafriyat işlerindeki ortağı) yüklü miktarda parayla Londra'ya kaçtı. Londra'daki paraların yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce bir kaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır"
- "İBB'deki yapının ikinci büyük finans kaynağı Boğaziçi öngörünüm üzerinden alınan paralardır"
- "Ekrem İmamoğlu adına Fatih Keleş yanıma gelerek bazı firmalara ihaleler verdirmem hususunda telkinlerde bulunmuştur"
- "İstanbul'daki bazı otellerden milyonlarca dolarlık rüşvet alındı"