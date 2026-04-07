HADDİNİ BİL EKREM

İBB'yi soyan CHP'li "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.
Silivri'deki 17'nci duruşma gergin başladı.
Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız yargı organlarını tehdit etmesinin ardından Savcı, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin söz alarak, “Böyle bir şey diyemez sayın başkan” ifadelerini kullandı.
Mahkeme Savcısı ise yanıtında, “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” diyerek uyarıda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Suç örgütünün elebaşı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın beşinci haftasında hakim karşısına çıkacak. 17’nci duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
DURUŞMALARDA BEŞİNCİ HAFTA
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 20 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.
SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 16’ıncı celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" dava dosyasıyla birleştirildi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle gönderilen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyetince hazırlanan tensip zaptında, söz konusu dava dosyası ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" dava dosyası arasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca fiili ve hukuki irtibat bulunması, her iki davanın birlikte görülmesinde usul ekonomisi ilkeleri uyarınca yarar bulunması nedeniyle, dosyaların birleştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
Tensip zaptında, sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma ve delilleri etkileme hususunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekçeleriyle, tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği kaydedildi.
Zabıtta, tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamının kararlaştırıldığı bildirildi.
Kabul kararıyla birlikte, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası"ndaki sanık sayısı 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414'e yükselmiş oldu.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnan Güney'in, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıkları Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca'nın yetkilisi olduğu 3K isimli şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, örgüt üyesi Kağan Sürmegöz (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sanığı) üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Güney'in söz konusu şirketin yetkilisi olan Öztürk ile üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu, arkadaşlıklarının Güney'in Beltaş Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ticari ortaklığa dönüştüğü kaydedilen iddianamede, bu hususu Öztürk'ün ifadesinde, "Güney'in 3K şirketine iş bağladığı ve pasladığı" şeklindeki beyanlarıyla açıkça ikrar ettiği bilgisine yer veriliyor.
İddianamede, "Şüpheli İnan Güney'in açık hava reklam mecralarında birçok usulsüz iş ve işlemler yaptığına ve haksız kazanç sağladığına dair beyan olduğu, şüphelinin elde ettiği haksız kazancı suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı yine dosya kapsamındaki ifadelerden anlaşılmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.
Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.