Özdil, ayrılık mesajında Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı işaret ederek bağımsız gazeteciliği savunduğunu ifade etti.

CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 'ın otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle gayriahlaki şekilde basılmasını eleştiren Özdil, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Gökhan Günaydın tarafından fon kesilmesiyle tehdit edildi. Operasyonun merkezini işaret eden Özdil, CHP Genel Merkezi'nin baskısıyla görevinden uzaklaştırıldı. Kamuoyuna istifa şeklinde yansıtılan kovulma süreciyle ilgili Özdil açıklama yaptı.

HIRSIZA HIRSIZ

Görevden ayrılmasının ardından şahsi YouTube kanalı üzerinden rest çeken Özdil, Ekrem İmamoğlu ekibini üstü örtülü şekilde hedef aldı.

Yaşanan sürecin perde arkasını anlatacağını belirten Özdil, "Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe 'zübük', guguk kuşu yumurtalarına 'gukuk kuşu yumurtaları', hırsıza 'hırsız' demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz." dedi.

LAĞIM DEDİ KELLE GİTTİ

Kavganın fitilini ateşleyen konuşmasında Özdil, Uşak'taki skandalın üzerinin örtülmesine isyan ederek, "Bir rezillik, lağım patladı değil mi? Yapılacak en doğru şey partiden atmak. At, ne bekliyorsun yani? Bu daha ne tutuluyor yani? Bu ne bu yani?" demişti.

Özdil'in sert çıkışı üzerine İmamoğlu'nun parti içindeki denetçisi olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "fon sopası" göstermişti.