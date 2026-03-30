Özdil’i yiyen kirli çark: ‘Zübüğe zübük hırsıza hırsız’ | Fondaş medyadaki Silivri diktasını anlatacak

CHP’li belediyelerdeki çürümeyi gündemine aldığı için Sözcü’deki fişi çekilen Yılmaz Özdil, fondaş medyada kapalı kapılar ardındaki Silivri dizaynının son kurbanı oldu. YouTube kanalından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel’e “zübük”, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’na “hırsız” göndermesi yapan Özdil, ayrılığına neden olan sürecin detaylarını paylaşacağını söyledi. Ahlaksız ilişkisi ve yolsuzluk ağına rağmen CHP’den atılamayan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım skandalını “lağım patladı” ifadesiyle eleştiren Özdil, İmamoğlu’nun partideki komiseri Gökhan Günaydın’ın fon tehdidiyle karşılaşmıştı.

  • CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle yakalanması sonrası Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil görevinden ayrıldı.
  • Yılmaz Özdil, Uşak skandalını eleştirmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından fon kesme tehdidi aldı.
  • Özdil, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ekibini hedef alarak perde arkasını anlatacağını belirtti.
  • CHP Genel Merkezi'nin belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına karşı medyaya susma talimatı verdiği öne sürüldü.
  • Özdil, ayrılık mesajında Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı işaret ederek bağımsız gazeteciliği savunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk ve rüşvet "eko"sisteminin medyayı dizayn girişimleri sert şekilde kendisini gösteriyor.

Ele geçirilen belediyelerde patlak veren yolsuzluk sarmalına, rüşvet çarkına, ahlaksız ilişkilere, gizli buluşmalara, kirli pazarlıklara karşı medyaya "tamamen susma" talimatı verdiği belirtilen CHP Genel Merkezi'nin, itiraz sesi yükselten gazetecilere karşı cadı avına çıktığı kamuoyuna yansıyor.

CHP medyasındaki "Silivri" dizaynının son kurbanı Yılmaz Özdil oldu.

CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle gayriahlaki şekilde basılmasını eleştiren Özdil, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Gökhan Günaydın tarafından fon kesilmesiyle tehdit edildi. Operasyonun merkezini işaret eden Özdil, CHP Genel Merkezi'nin baskısıyla görevinden uzaklaştırıldı. Kamuoyuna istifa şeklinde yansıtılan kovulma süreciyle ilgili Özdil açıklama yaptı.

HIRSIZA HIRSIZ

Görevden ayrılmasının ardından şahsi YouTube kanalı üzerinden rest çeken Özdil, Ekrem İmamoğlu ekibini üstü örtülü şekilde hedef aldı.

Yaşanan sürecin perde arkasını anlatacağını belirten Özdil, "Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe 'zübük', guguk kuşu yumurtalarına 'gukuk kuşu yumurtaları', hırsıza 'hırsız' demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz." dedi.

LAĞIM DEDİ KELLE GİTTİ

Kavganın fitilini ateşleyen konuşmasında Özdil, Uşak'taki skandalın üzerinin örtülmesine isyan ederek, "Bir rezillik, lağım patladı değil mi? Yapılacak en doğru şey partiden atmak. At, ne bekliyorsun yani? Bu daha ne tutuluyor yani? Bu ne bu yani?" demişti.

Özdil'in sert çıkışı üzerine İmamoğlu'nun parti içindeki denetçisi olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "fon sopası" göstermişti.

Not verme tehdidinde bulunan Günaydın, "Sözcü Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı bize laf yetiştirmeye çalışıyor. Böyle bir yayın politikasına geçtiğinizin farkındayız. Tabi ki özgürlüğünüzdür böyle bir yayın politikaya geçmeniz. Ama heralde izleyici, dinleyici bunların notunu veriyordur. Yaşadığımız dönemler herkes için turnusol kağıdıdır. Kimsenin kendisini saklayamadığı dönemleri yaşıyor olmaktan da memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Merkezinin baskısıyla Sözcü Medya Grubundan uzaklaştırılan Yılmaz Özdil, yaşananları kamuoyuna istifa olarak duyurdu. YouTube kanalından açıklama yapan Özdil, parti içindeki çıkar gruplarını hedef aldı.

'UĞRUNDA MÜCADELE ETTİKLERİ' TAŞLADI

Günaydın'ın fon kesme imalı tehditleri sonrası kapalı kapılar ardında bileti kesilen Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Veda niteliğinde mesaj paylaşan Özdil, kendi mahallesinden yediği darbeye dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."
