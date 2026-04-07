İran İsrail'in istihbarat sistemine sızdı. İsrail'in İç İstihbarat Servisi Şin Bet'te İran adına casusluk yaptığından şüphelenilen dört asker gözaltına alındı.
İSRAİL'DEKİ İRAN AJANLARI
İsrail gazetesi Haaretz, şüphelilerin kimliklerinin ve soruşturmanın ayrıntılarının paylaşılmasını engelleyen bir yayın yasağı getirildiğini de belirtti.
İSTİHBARAT SERVİSLERİNE SIZDILAR
Bir diğer olayda ise Şin Bet ve İsrail polisinin Kudüs'te yaşayan bir kişinin de İran adına casusluk yaptığından şüphelenildiği belirtildi. Açıklamalara göre söz konusu kişi 2025 yılında bir sosyal medya platformu aracılığıyla tanıştığı bir İran istihbarat görevlisiyle temas halindeydi.
Şüphelinin operasyon görevlisinin talimatıyla bilgi topladığı, İsrail genelindeki yerleri belgelediği ve fotoğraf ekipmanı satın aldığının düşünüldüğü belirtildi. Haaretz, yetkililerin, şüphelinin "düşman bir aktör adına" hareket ettiğini bildiğini ve dijital para birimiyle ödeme aldığını yazdı.
İSRAİL'DE İRAN ADINA PATLAYICI ÜRETİMİ
Pazartesi günü Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi "İsrail'in FBI'ı" olarak adlandırılan polis birimi Lahav 433'ün, İranlı aktörlerin talebi üzerine patlayıcı madde üretme şüphesiyle birkaç kişiyi soruşturduğunun açıklanmasına izin verdi. Polis, şüphelilerin ürettikleri patlayıcılar üzerinde testler de yaptıklarına inanıldığını belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda, bazıları İranlı ajanlar için bilerek çalıştığı tespit edilen birkaç İsrail vatandaşı casuslukla suçlandı. Geçen hafta ise polis ve mahkemelerde tercümanlık yapan bir İsrailli, hassas bilgileri "düşman bir ajana" aktardığı iddiasıyla savaş zamanı casusluğu yapmakla suçlanmıştı.