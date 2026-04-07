Şin Bet'te İran sızıntısı: İsrail'de deprem etkisi

İranlı ajanlar İsrail istihbarat servislerine sızdı. İsrail basını iç istihbarat servisi Şin Bet’te İran adına casusluk yaptığından şüphelenilen dört asker gözaltına alındığı bildirildi. "İsrail'in FBI'ı" olarak adlandırılan polis birimi Lahav 433'ün, İranlı aktörlerin talebi üzerine patlayıcı madde üretme şüphesiyle birkaç kişiyi soruşturduğu da belirtildi.

  • İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'te İran adına casusluk şüphesiyle dört asker gözaltına alındı.
  • Kudüs'te yaşayan bir kişinin 2025 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı İran istihbarat görevlisiyle temas kurarak İsrail genelinde bilgi topladığı ve fotoğraf çektiği belirlendi.
  • İsrail polisi Lahav 433, İranlı aktörlerin talebi üzerine patlayıcı madde üretme şüphesiyle birkaç kişiyi soruşturuyor.
  • Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerin ürettikleri patlayıcılar üzerinde testler yaptıklarına dair soruşturma detaylarının açıklanmasına izin verdi.
  • Geçen hafta mahkemelerde tercümanlık yapan bir İsrailli, hassas bilgileri düşman ajana aktardığı iddiasıyla savaş zamanı casusluğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

İran İsrail'in istihbarat sistemine sızdı. İsrail'in İç İstihbarat Servisi Şin Bet'te İran adına casusluk yaptığından şüphelenilen dört asker gözaltına alındı.

İSRAİL'DEKİ İRAN AJANLARI

İsrail gazetesi Haaretz, şüphelilerin kimliklerinin ve soruşturmanın ayrıntılarının paylaşılmasını engelleyen bir yayın yasağı getirildiğini de belirtti.

Şin Bet'te İran ajanları

İSTİHBARAT SERVİSLERİNE SIZDILAR

Bir diğer olayda ise Şin Bet ve İsrail polisinin Kudüs'te yaşayan bir kişinin de İran adına casusluk yaptığından şüphelenildiği belirtildi. Açıklamalara göre söz konusu kişi 2025 yılında bir sosyal medya platformu aracılığıyla tanıştığı bir İran istihbarat görevlisiyle temas halindeydi.

Şüphelinin operasyon görevlisinin talimatıyla bilgi topladığı, İsrail genelindeki yerleri belgelediği ve fotoğraf ekipmanı satın aldığının düşünüldüğü belirtildi. Haaretz, yetkililerin, şüphelinin "düşman bir aktör adına" hareket ettiğini bildiğini ve dijital para birimiyle ödeme aldığını yazdı.

İSRAİL'DE İRAN ADINA PATLAYICI ÜRETİMİ

Pazartesi günü Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi "İsrail'in FBI'ı" olarak adlandırılan polis birimi Lahav 433'ün, İranlı aktörlerin talebi üzerine patlayıcı madde üretme şüphesiyle birkaç kişiyi soruşturduğunun açıklanmasına izin verdi. Polis, şüphelilerin ürettikleri patlayıcılar üzerinde testler de yaptıklarına inanıldığını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda, bazıları İranlı ajanlar için bilerek çalıştığı tespit edilen birkaç İsrail vatandaşı casuslukla suçlandı. Geçen hafta ise polis ve mahkemelerde tercümanlık yapan bir İsrailli, hassas bilgileri "düşman bir ajana" aktardığı iddiasıyla savaş zamanı casusluğu yapmakla suçlanmıştı.

