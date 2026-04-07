Kudüs'te yaşayan bir kişinin 2025 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı İran istihbarat görevlisiyle temas kurarak İsrail genelinde bilgi topladığı ve fotoğraf çektiği belirlendi.

İsrail gazetesi Haaretz, şüphelilerin kimliklerinin ve soruşturmanın ayrıntılarının paylaşılmasını engelleyen bir yayın yasağı getirildiğini de belirtti.

Şin Bet'te İran ajanları

İSTİHBARAT SERVİSLERİNE SIZDILAR

Bir diğer olayda ise Şin Bet ve İsrail polisinin Kudüs'te yaşayan bir kişinin de İran adına casusluk yaptığından şüphelenildiği belirtildi. Açıklamalara göre söz konusu kişi 2025 yılında bir sosyal medya platformu aracılığıyla tanıştığı bir İran istihbarat görevlisiyle temas halindeydi.

Şüphelinin operasyon görevlisinin talimatıyla bilgi topladığı, İsrail genelindeki yerleri belgelediği ve fotoğraf ekipmanı satın aldığının düşünüldüğü belirtildi. Haaretz, yetkililerin, şüphelinin "düşman bir aktör adına" hareket ettiğini bildiğini ve dijital para birimiyle ödeme aldığını yazdı.