Sergen Yalçın’la sıcak saatler!

Olağanüstü kongre sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Serdal Adalı'nın bugün ya da en geç yarın Sergen Yalçın'la görüşeceği iddia edildi.

Tecrübeli hocayı hemen takımın başına getirmek isteyen Adalı'nın Yalçın'la izlenecek yol haritasını konuşacağı öğrenildi. Bu arada Yalçın'ın yardımcılarından Murat Şahin de dün yaptığı açıklamada göreve hazır olduklarını ifade etti.



BAŞKAN İKNAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için teklifte bulunacağı ortaya çıktı. Yalçın'ın bu kez görevi kabul etmesi bekleniyor.