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Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski’ye Leipzig kancası

Alman Ligi ekiplerinden Leipzig, Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı için harekete geçti. Alman kulübü 12 milyon Euro’luk teklif yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Fenerbahçe’nin yıldızı Szymanski’ye Leipzig kancası

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    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı. Sarı-Lacivertli bazı futbolculara transfer teklifleri gelirken, bu isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu. Bundesliga'nın güçlü takımlarından Leipzig'in Polonyalı yıldız için harekete geçtiği ve Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon da Szymanski için teklifler alan Fenerbahçe, bunları geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı geçtiğimiz sezon başında Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı. Bu sezon 26 karşılaşmada görev alıp 1959 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Sebastian Szymanski 2 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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