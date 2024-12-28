Teknik Direktör Fatih Terim Al-Shabab’ta!

Fatih Terim resmen Al-Shabab'da. Suudi Arabistan temsilcisi, deneyimli teknik direktörü yaptığı paylaşımla duyurdu. Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine yer verildi. Kulübün İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise yine Türkçe "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adam, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak. Fatih Terim'in teknik ekibinde Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu da yer alıyor. 71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesinin 6 aylık olacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi.

Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'dan 1.6 milyon Dolar ücret kazanacak. Dün Doha'ya giden Terim, tüm konsantrasyonunu kupaya, lige ve takıma çevirmek istediğini dile getirdi.