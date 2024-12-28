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Şenol Güneş'e Trabzon'da yoğun ilgi!

Şenol Güneş, Trabzon şehir merkezinde gerçekleştirdiği gezisiyle taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Şenol Güneş’e Trabzon’da yoğun ilgi!

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    Bordo-Mavili camianın sembol isimlerinden biri olan Şenol Güneş, vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi. Şehirde kısa bir tur atan Güneş'in bu sıcak tavırları, Trabzon halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

    Özellikle takımın mücadele gücünü artırması ve yeniden ayağa kalkmasını sağlaması, taraftarların ona olan sevgisini daha da pekiştirdi. Deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın desteğiyle bu zor günleri geride bırakacağız. Trabzonspor her zaman güçlü bir ailedir ve birlikte çalışarak hak ettiğimiz yere yeniden ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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