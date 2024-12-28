Portekizli teknik direktör Vitor Pereira hızlı başladı!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta galibiyet elde etti.

İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi. Pereira, Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde 2'de 2 yapan ilk Portekizli teknik direktör oldu.