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Portekizli teknik direktör Vitor Pereira hızlı başladı!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira hızlı başladı!

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    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta galibiyet elde etti.

    İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi. Pereira, Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde 2'de 2 yapan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

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