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İspanyol medyasından flaş Icardi iddiası

İspanyol medyası Tangocu’nun gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmadığını öne sürürken Betis’in de oyuncuyla ilgilendiğini yazdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
İspanyol medyasından flaş Icardi iddiası

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    G.Saray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Mauro Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor. Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

    Haberde Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu da belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı. Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi.

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