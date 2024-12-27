Benfica İsmail Yüksek için masada

Portekiz ekibi Benfica kadrosuna 3. Türk'ü katmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi milli yıldızların kulübü olan Portekiz ekibinin İsmail Yüksek'in peşine düştüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; İsmail'in ocak ayında transfer edilmek istendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ve Benfica'nın transfer için masaya oturduğu söyleniyor. Öte yandan Benfica'da; Teknik Direktör Bruno Lage ve Başkan Rui Costa'nın İsmail Yüksek'e olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında 65 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 100 resmi maça çıktı. 14 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle mücadele etti.