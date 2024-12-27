PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Benfica İsmail Yüksek için masada

Benfica Ocak’ta F.Bahçe’den İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler ve Portekiz ekibinin transfer için masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Benfica İsmail Yüksek için masada

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Portekiz ekibi Benfica kadrosuna 3. Türk'ü katmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi milli yıldızların kulübü olan Portekiz ekibinin İsmail Yüksek'in peşine düştüğü belirtildi.

    Edinilen bilgiye göre; İsmail'in ocak ayında transfer edilmek istendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ve Benfica'nın transfer için masaya oturduğu söyleniyor. Öte yandan Benfica'da; Teknik Direktör Bruno Lage ve Başkan Rui Costa'nın İsmail Yüksek'e olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında 65 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 100 resmi maça çıktı. 14 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle mücadele etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi