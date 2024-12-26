Ateşten gömlek! Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak seçimi kazanacak Başkanı zor günler bekliyor

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçimi kazanacak aday deyim yerindeyse ateşten gömleği sırtına geçirecek. Yeni gelecek yönetimin mayıs ayına kadar 4 önemli sorunu halletmesi gerekiyor. İşte o 4 sorun:

1- ACİL TRANSFER YAPILACAK

Beşİktaş'ta iki başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan kim kazanırsa kazansın takımı ayağa kaldırmak ve yeniden göze hoş gelen futbol oynatmak için acil bir şekilde devre arasında transfer yapması gerekiyor. İki adayın da takıma en az 3 transfer yapacağı gelen haberler arasında.

2-YABANCI KONTENJANI

Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda 14 yabancı bulunuyor ve 1 transfer yapabilmek için 1 oyuncu ile yolların ayrılması gerekiyor. 2 adayın da Masuaku, Onana ve Chamberlain'le yolları ayırma düşüncesinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Serdal Adalı'nın bu durumdan dolayı Avrupa'daki Türk oyuncularla temasa geçtiği iade ediliyor.

3-MAYIS'A KADAR YAPILACAK ÖDEMELER

Beşiktaş'ta yeni gelecek yönetimin ocak ayında 15, mayıs ayında da 40 ila 45 milyon Euro arasında bir ödeme yapması gerekiyor. İki adayın da bu ödemeler için kaynak aradığı bu kaynağın bulunmaması halinde de bu masfrafları yönetim olarak karşılayacakları gelen haberler arasında. 4-

TEKNİK DİREKTÖR SORUNU ÇÖZÜLECEK

Siyah-Beyazlılar'da yeni gelecek yönetimin uğraşacağı bir diğer önemli sorun da teknik adam konusu. İki aday da takımın başına ocak ayında Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor. Yalçın'ın gelmemesi durumunda yabancı alternatiflere yönelecek iki adayın son formülü ise şu an takımın başında bulunan Serdar Topraktepe ile sezonu bitirmek.



KARTAL'A 33 SARI 2 KIRMIZI ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, Beşiktaşlı futbolcular bu dönemde toplam 33 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Kartal'da en fazla sarı kart gören isim 5 kez ile Emirhan Topçu olurken onu 4 sarı karla Masuaku takip etti. Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes ile Tayyip Talha Sanuç da birer kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.