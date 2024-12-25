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Zor hedef Laporte! Al Nassr ile kanarya arasında sıcak temas

Defans hattına öncelikle oyun kurucu sol stoper arayan Sarı-Lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Aymeric Laporte’u gündemine aldı. Yönetimin Talisca pazarlıkları sırasında Suudi kulübünden İspanyol yıldızın şartlarını öğrendiği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Zor hedef Laporte! Al Nassr ile kanarya arasında sıcak temas

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    Ara transfere çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe büyük oynuyor. Anderson Talisca'yı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertliler şimdi gözünü savunma takviyesine çevirdi. Jose Mourinho'nun oyun kurabilen sol stoper talebi sonrası düğmeye basan yönetim çok önemli bir isme kanca attı.

    20 MİLYON EURO MAAŞI VAR

    İddialara göre Talisca transferiyle ilgili görüşmeler sırasında Al Nassr'ın stoperi Aymeric Laporte'un ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin İspanyol Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcunun maliyet bilgilerini aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Geçen sezon Manchester City'den 27.5 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan Laporte'un 20 milyon Euro maaş aldığı ve bu nedenle Fenerbahçe'ye transferinin çok zor olduğu da belirtiliyor.

    LİSTE KABARIK

    Fener'in sol stoper bölgesi için listesinde iki isim daha bulunuyor. Bu isimlerin Roma formasını giyen Mario Hermoso ve PSV'den Oliver Boscagli olduğu öğrenildi.

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