Zor hedef Laporte! Al Nassr ile kanarya arasında sıcak temas

Ara transfere çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe büyük oynuyor. Anderson Talisca'yı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertliler şimdi gözünü savunma takviyesine çevirdi. Jose Mourinho'nun oyun kurabilen sol stoper talebi sonrası düğmeye basan yönetim çok önemli bir isme kanca attı.

20 MİLYON EURO MAAŞI VAR

İddialara göre Talisca transferiyle ilgili görüşmeler sırasında Al Nassr'ın stoperi Aymeric Laporte'un ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin İspanyol Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcunun maliyet bilgilerini aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Geçen sezon Manchester City'den 27.5 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan Laporte'un 20 milyon Euro maaş aldığı ve bu nedenle Fenerbahçe'ye transferinin çok zor olduğu da belirtiliyor.

LİSTE KABARIK

Fener'in sol stoper bölgesi için listesinde iki isim daha bulunuyor. Bu isimlerin Roma formasını giyen Mario Hermoso ve PSV'den Oliver Boscagli olduğu öğrenildi.