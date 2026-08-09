Fatma Nur Çelik cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Doktorların uyarısına rağmen hastaneden çıkarıldı: "Bana şeytan talimat verdi"
İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. hakkında yürütülen davada karar çıktı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda paylaşılan bilgiler ise saldırının perde arkasını gözler önüne serdi. Şüphelinin daha önce en az 3 kez intihar girişiminde bulunduğu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü ve ailesinin "çok zayıfladı" gerekçesiyle doktorların uyarılarına rağmen hastaneden çıkardığı açıklandı.
Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda emniyet ve eğitim yetkililerinin aktardığı bilgiler, saldırıyı gerçekleştiren F.S.B.'nin ruhsal durumu, okul süreci ve olay günü yaşananlara ilişkin dikkat çeken detayları ortaya koydu. 17 yaşındaki sanığın yargılamasının tamamlandığı ve 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
37 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 Mart'ta öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. hakkında yürütülen dava sonuçlandı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, sanığın 17 yaşında olması nedeniyle 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
KOMİSYON OLAYIN PERDE ARKASINI DİNLEDİ
Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek emniyet yetkilileri ile ilgili kurum temsilcilerinden olayın gelişimi, şüphelinin geçmişi ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.
"ÖLMEK İSTİYORUM" DEMİŞ
Komisyonda konuşan rehber öğretmeni Şeyda Gümüş, öğrencinin daha önce kendisiyle yaptığı görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İngilizce sınav kâğıdına 'Hayatla ilgili beklentileriniz nedir?' sorusuna 'Ölmek istiyorum' yazmış. Sonrasında ben çocukla görüşmeye başladım. En son başkasına zarar verme isteğini söyledi. Onun kalabalıktan uzak kalmasını ailesiyle istişare ettik, açık liseye yönlendirdik. 8 saat bilgisayar oynuyordu. Şeytanla ilgili filmler, videolar izlediğini biliyorum."
"DEXTER" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Komisyonda olay gününe ilişkin aktarılan bilgilere göre F.S.B., ikinci kattaki koridorda cinayet aletini kolundan çıkararak Fatma Nur Çelik'in sınıfının kapısını çalıp girdi. Fatma Nur Çelik öğretmene öldürücü bıçak darbeleri vurdu.
Yaralı öğretmen koridora çıkarken şüpheli daha sonra bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesi üzerine bıçağı teslim etti.
Olayın ardından F.S.B.'nin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim."
Komisyonda ayrıca öğrencinin, seri katil temalı "Dexter" üzerinden diğer öğrencilerle konuştuğu bilgisi de paylaşıldı.
VELİ TEDAVİ GEÇMİŞİNİ GİZLEMİŞ
Rehber Öğretmeni Şeyda Gümüş, öğrencinin uzun süre bilgisayar başında vakit geçirdiğini ve şeytan temalı film ile videolar izlediğini ifade etti.
Okul müdürü ise öğrencinin ortaokul dönemindeki tedavi geçmişinin okul yönetimine bildirilmediğini belirterek, "Veli, çocuğun ortaokul dönemindeki tedavi geçmişini okula bildirmemiş." ifadelerini kullandı.
AİLESİ HASTANEDEN ÇIKARMIŞ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür de şüphelinin ciddi ruhsal sorunları bulunduğunu söyledi.
Temür, öğrencinin daha önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğunu, şubat ayında intihar riski nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığını ve burada 8 gün tedavi gördüğünü anlattı.
Komisyonda aktarılan bilgilere göre aile, doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen "çok zayıfladı" gerekçesiyle öğrenciyi hastaneden çıkardı.
"ŞEYDA ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" DEMİŞ
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş ise öğrencinin hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarına yönelik şu ifadeyi kullandığını aktardı: "Ben Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum."