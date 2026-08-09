Fatma Nur Çelik cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Doktorların uyarısına rağmen hastaneden çıkarıldı: "Bana şeytan talimat verdi"

Sanığın daha önce en az 3 kez intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.

"DEXTER" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Komisyonda olay gününe ilişkin aktarılan bilgilere göre F.S.B., ikinci kattaki koridorda cinayet aletini kolundan çıkararak Fatma Nur Çelik'in sınıfının kapısını çalıp girdi. Fatma Nur Çelik öğretmene öldürücü bıçak darbeleri vurdu.

Yaralı öğretmen koridora çıkarken şüpheli daha sonra bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladı. Beden eğitimi öğretmeninin ikna etmesi üzerine bıçağı teslim etti.

Olayın ardından F.S.B.'nin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Bana şeytan talimat verdi. Şeytan yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim."

Komisyonda ayrıca öğrencinin, seri katil temalı "Dexter" üzerinden diğer öğrencilerle konuştuğu bilgisi de paylaşıldı.