Trabzonspor’a Baniya’dan müjdeli haber!

Trabzonspor'da sezon başında sürpriz bir şekilde takımdan gönderilen Rayyan Baniya, kiralık olarak gittiği İtalyan ekibi Palermo'da takımın en sevilen oyuncularından birisi olmayı başardı. Bu sezon 12 maçta forma giyen ve 2 gollük katkı sağlayan Baniya'nın kiralama bedeli olan 450 bin Euro'nun yanı sıra sözleşmesine 3 milyon 200 bin Euro'luk opsiyon ve şarta bağlı 200 bin Euro bonus maddesi koyulmuştu. Palermo ise çok memnun kaldığı Baniya için sezon sonunu beklemeden opsiyon maddesini devre arasında kullanabileceğini Trabzonspor'a iletti. Buradan şarta bağlı opsiyonla birlikte yaklaşık 3 milyon 400 bin Euro'yu kasasına koymak üzere olan Trabzonspor yönetimi, bu geliri de devre arasındaki transfer bütçesine katmayı planlıyor.

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