Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan derbi ateşini yaktı: "Beşiktaş'ı yeneriz"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, Beşiktaş derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu ve karşılaşmadan kazanarak ayrılacaklarına inandığını söyleyerek tüm taraftarları stada beklediğini belirtti. Kaldırılan deplasman yasağı hakkında ise Beşiktaş ile sorunları olmadığını ve en iyi şekilde rakiplerini ağırlayacaklarını dile getirdi.
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin 1 numarası Ertuğrul Doğan, zorlu randevu öncesinde A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.
🔴🔵 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, gerçekten hakem hatalarından en muzdarip olan takım. Yani dört büyük takım arasında baktığımız zaman çok açık ara. Bizden sonra da Beşiktaş... https://t.co/pXLO6xl5Wm— A Spor (@aspor) October 18, 2026
DERBİDEN EMİN
Beşiktaş maçının skoru sorulan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisindeki gibi, "Yeneriz" yanıtını verdi.
"HAKEM HATALARINDAN EN MUZDARİP OLAN TAKIM TRABZONSPOR"
"Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine içerisine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."
"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKSIZLIKLAR"
Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Federasyon başkanları, kulüp başkanları, teknolojiler değişiyor. Değişmeyen tek bir şey var: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar. Bugüne kadar hakem hataları hep Trabzonspor aleyhine oldu maalesef. Bir yerden sonra da hata demek istemiyoruz. Bir hatanın hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi?