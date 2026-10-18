🔴🔵 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, gerçekten hakem hatalarından en muzdarip olan takım. Yani dört büyük takım arasında baktığımız zaman çok açık ara. Bizden sonra da Beşiktaş... https://t.co/pXLO6xl5Wm

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da konuştu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

DERBİDEN EMİN

Beşiktaş maçının skoru sorulan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisindeki gibi, "Yeneriz" yanıtını verdi.

"HAKEM HATALARINDAN EN MUZDARİP OLAN TAKIM TRABZONSPOR"

"Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine içerisine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKSIZLIKLAR"

Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Federasyon başkanları, kulüp başkanları, teknolojiler değişiyor. Değişmeyen tek bir şey var: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar. Bugüne kadar hakem hataları hep Trabzonspor aleyhine oldu maalesef. Bir yerden sonra da hata demek istemiyoruz. Bir hatanın hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi?