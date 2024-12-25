Kartal devre sonlarında daha skorer

Beşiktaş, bu sezon ligde gollerin 14'ünü ilk yarıda, 10'unu ise ikinci devrede kaydetti. Siyah- Beyazlı futbolcular, maçlarda devrelerin son 15 dakikasında 13 kez fileleri havalandırdı. İlk 15 dakikada 3 gole imza atan Beşiktaş, 15-30. dakikalarda 4, 45-60 ile 60-75. dakikalarda ise 2'şer kez ağları sarstı. Siyah-Beyazlı ekibin 24 golünün 15'i ayak, 4'ü kafa vuruşu ve 5'i penaltı atışı sonucunda kaydedildi. Diğer gol ise Göztepe maçında rakip oyuncunun kendi filelerini havalandırmasıyla Beşiktaş'ın hanesine yazıldı.

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