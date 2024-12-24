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Rashford bombası! 2024'ü müthiş bir şekilde bitiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor

Avrupa’da büyük hedefler için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın Marcus Rashford ile ilgilendiği belirtiliyor. Manchester United’ın devre arası gönderme kararı aldığı İngiliz yıldızla ilk temasın sağlandığı ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Rashford bombası! 2024’ü müthiş bir şekilde bitiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor

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    Sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitiren Galatasaray artık gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hedefler için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çok önemli isimleri listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son futbolcu Marcus Rashford oldu.

    AMORIM'LE YILDIZI BARIŞMADI
    Yönetimin, İngiliz futbolunun harika ama bir o kadar da sorunlu çocuğu olan 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması sağladığı belirtiliyor. Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in gelişiyle gözden düşen Rashford'un devre arasında kesin olarak takımdan gönderileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın piyasa değeri 50 milyon Euro olan İngiliz kanat oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri büyük bir fırsat olarak gördüğü ve düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Marcus Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği ve önümüzdeki günlerde temasların sıklaşacağı belirlendi.

    PREMIER LIG'E KAPI KAPALI!
    Bu sezon 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu son 3 resmi karşılaşmada kadroya alınmadı. Manchester United'ın Rashford'u Premier Lig'den bir takıma vermek istemediği ve bu durumun Galatasaray'ın şansını artıracağı konuşuluyor.

    60 KEZ MİLLİ OLDU
    Marcus Rashford şu ana kadar İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla 60 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda rakip ağlara 17 gol bıraktı.

    Rashford bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol 3 asistle 10 gole katkı yapmayı başardı.

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