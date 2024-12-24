Rashford bombası! 2024’ü müthiş bir şekilde bitiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor

Sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitiren Galatasaray artık gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hedefler için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çok önemli isimleri listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son futbolcu Marcus Rashford oldu.

AMORIM'LE YILDIZI BARIŞMADI

Yönetimin, İngiliz futbolunun harika ama bir o kadar da sorunlu çocuğu olan 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması sağladığı belirtiliyor. Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in gelişiyle gözden düşen Rashford'un devre arasında kesin olarak takımdan gönderileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın piyasa değeri 50 milyon Euro olan İngiliz kanat oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri büyük bir fırsat olarak gördüğü ve düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Marcus Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği ve önümüzdeki günlerde temasların sıklaşacağı belirlendi.

PREMIER LIG'E KAPI KAPALI!

Bu sezon 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu son 3 resmi karşılaşmada kadroya alınmadı. Manchester United'ın Rashford'u Premier Lig'den bir takıma vermek istemediği ve bu durumun Galatasaray'ın şansını artıracağı konuşuluyor.



60 KEZ MİLLİ OLDU

Marcus Rashford şu ana kadar İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla 60 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda rakip ağlara 17 gol bıraktı.

Rashford bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol 3 asistle 10 gole katkı yapmayı başardı.