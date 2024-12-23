Victor Osimhen 11 maçta 12 gole katkıda bulundu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Kayserispor filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandıran 25 yaşındaki golcü ligdeki 11. maçında 9. golünü kaydetti. 3 de asisti bulunan yıldız golcü forma giydiği 11 maçta 12 gole direkt katkı yapmayı başardı. Osimhen attığı penaltıyla da Galatasaray'ın bu sezonki en erken deplasman golünü kaydetti.



Osimhen karşılaşma sonrasında "Bence bu takıma gelip de, bu büyük kulübün bir parçası olmak çok önemliydi. Beni evimde hissettirdiler. Barış, Yunus, Gabi, Dries ile çok kolay adapte oldum. Onların oyununu hızlıca öğrendim. Yardımcı olabilmek beni mutlu etti." dedi.

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