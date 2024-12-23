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Fırtına 3 maçlık galibiyet hasretine Malheiro'nun attığı müthiş golle son verdi

Trabzonspor, Bodrum karşısında Malheiro’nun 86’da attığı füze golle galibiyete ulaştı. Böylece kritik bölgeden uzaklaşarak nefes aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Fırtına 3 maçlık galibiyet hasretine Malheiro’nun attığı müthiş golle son verdi

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    Trabzonspor galibiyet hasretini sonunda dindirdi. Bordo-Mavililer konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. 7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.

    26'da Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı. 37'de Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. 45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

    UĞURCAN KURTARDI
    2'nci yarının 47. dakikasında Malheiro'nun ortasında Banza'nın yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 51'de Ozan Tufan'ın sert vuruşunda Diogo Sousa topu kornere çeldi. 55'te Cham'ın köşe atışında Lundstram'ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 57'de Dimitrov topu ağlara göndermek istedi ama Uğurcan ayaklarıyla golü önledi. 86'da Malheiro Cham'ın pasında uzaktan attığı müthiş şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    BATISTA MENDY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
    Trabzonspor'da Bodrum maçında sarı kart gören 24 yaşındaki oyuncu Batista Mendy gördüğü bu kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bordo-Mavili futbolcu takımının Samsun ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    TRABZONSPOR 8 EKSİKLE ÇIKTI
    Trabzonspor Bodrumspor maçına sancılı çıktı. Sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi Bodrumspor ile oynanan karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.

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