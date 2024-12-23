Cimbom’dan 5 yıldızlı gövde gösterisi!

Cimbom buldozer gibi... Sarı- Kırmızılılar, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 8 puana çıkardı. Maçın 2. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. 4. dakikada Osimhen beyaz noktada hata yapmadı: 0-1. 14. dakikada soldan kullanılan kornerde Bahoken kafayı vurarak skoru 1-1'e taşıdı.

BARIŞ ALPER SAHNE ALDI

29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahasında seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz sol ayağıyla düzgün vurdu: 1-2. 50. dakikada Boa Morte'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda Muslera topu kornere çeldi. 1 dakika sonra Yunus Akgün harika bir golle takımını rahatlattı: 1-3. 71. dakikada Cimbom farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu filelere gitti: 1-4. 87. dakikada yine Yunus'un pasında Barış Alper sağ çaprazdan harika vurdu: 1-5.



BARIŞ'TAN KARİYER REKORU

Dün iyi futbolunu 2 golle süsleyen Barış Alper Yılmaz kariyer rekorunu kırdı. Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen milli futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 7. golünü kaydetti. Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Barış Alper Yılmaz henüz ligin 17. haftasında kişisel rekorunu kırdı.



ASLAN GOL MAKİNESİ GİBİ

Bu sezon müthiş hücum gücü ile dikkat çeken Galatasaray 16 haftada 47 gole ulaştı. Sarı-Kırmızılılar lig tarihinde 16 haftada rakip ağları en çok havalandıran takım olmayı başardı.



JAKOBS 1.5 AY SONRA

Galatasaray dün uzun bir aradan sonra ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Davinson Sanchez ve Osimhen 1 haftalık ara sonrası 11'de yer aldı. Jakobs da 1.5 aylık ara sonrası 11'de görev yaptı.