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Cimbom'dan 5 yıldızlı gövde gösterisi!

4. dakikada Osimhen (pen.) ile öne geçen lider Galatasaray 14’te Bahoken’e engel olamadı. 29’da Barış Alper Yılmaz skoru 2-1’e taşıdı. 2. yarıda coşan Cimbom 51’de Yunus’la farkı 2’ye çıkardı. 71’de Osimhen ve 87’de Barış Alper Yılmaz şov gecesinde gol perdesini kapattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Cimbom’dan 5 yıldızlı gövde gösterisi!

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    Cimbom buldozer gibi... Sarı- Kırmızılılar, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 8 puana çıkardı. Maçın 2. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. 4. dakikada Osimhen beyaz noktada hata yapmadı: 0-1. 14. dakikada soldan kullanılan kornerde Bahoken kafayı vurarak skoru 1-1'e taşıdı.

    BARIŞ ALPER SAHNE ALDI
    29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahasında seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz sol ayağıyla düzgün vurdu: 1-2. 50. dakikada Boa Morte'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda Muslera topu kornere çeldi. 1 dakika sonra Yunus Akgün harika bir golle takımını rahatlattı: 1-3. 71. dakikada Cimbom farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu filelere gitti: 1-4. 87. dakikada yine Yunus'un pasında Barış Alper sağ çaprazdan harika vurdu: 1-5.

    BARIŞ'TAN KARİYER REKORU
    Dün iyi futbolunu 2 golle süsleyen Barış Alper Yılmaz kariyer rekorunu kırdı. Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen milli futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 7. golünü kaydetti. Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Barış Alper Yılmaz henüz ligin 17. haftasında kişisel rekorunu kırdı.

    ASLAN GOL MAKİNESİ GİBİ
    Bu sezon müthiş hücum gücü ile dikkat çeken Galatasaray 16 haftada 47 gole ulaştı. Sarı-Kırmızılılar lig tarihinde 16 haftada rakip ağları en çok havalandıran takım olmayı başardı.

    JAKOBS 1.5 AY SONRA
    Galatasaray dün uzun bir aradan sonra ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Davinson Sanchez ve Osimhen 1 haftalık ara sonrası 11'de yer aldı. Jakobs da 1.5 aylık ara sonrası 11'de görev yaptı.

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