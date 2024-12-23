Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: Önümüze Friedel engeli çıktı

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Yücel, "Hasan Arat'ın beni kandırdığını düşünmüyorum. İcraat yapması, düğmeye basması gerektiğini söyledim. İstifa etmeden önce, o raddede kabul etti. 'Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı sen ol' dedi bana. İş işten çok geçmişti" dedi.

Yücel,"Transfer komitesini Hasan Arat'ın talimatıyla kurduk ama komite hiçbir şekilde işlemedi. Bizim önümüze çok büyük bir engel çıktı, Brad Friedel engeli. Bizimle hiçbir şekilde kontakta olmayan, hocayla ve başkanla sürdürdüğü bir yapı vardı" ifadelerini kullandı. Yücel seçimi kazanırsa ertesi gün Sergen Yalçın ile görüşeceğini belirtti.