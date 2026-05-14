Konkordatoda istismar dönemi bitti: Adalet Bakanlığı şeffaflık için düğmeye bastı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularında sunulan mali tablolara ve denetim raporlarına daha sıkı kurallar getiren yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Yeni düzenlemeyle şirketler büyüklüklerine göre TMS, orta ölçekli işletme standartları veya Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre finansal raporlama yapacak.

Konkordato başvurularında kritik öneme sahip makul güvence veren denetim raporunun mahkemeye iki nüsha halinde sunulması zorunlu hale getirildi.

Borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü.

Daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesine, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da dahil edildi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonrası son dönemde gündeme gelen ve bazı şirketler tarafından suistimal edilerek kötüye kullanılan konkordato başvurularına yeni şartlar getirildi. Adalet Bakanlığı'nın yürürlüğe aldığı yeni yönetmelikle konkordato başvurularında sunulan mali tablolara ve denetim raporlarına daha sıkı kurallar getirildi.

Şirketlerin finansal verileri artık belirlenen standartlara göre hazırlanacak. Yapılan değişikliklerin temel amacının konkordato sürecinde şeffaflığı artırmak, denetimi güçlendirmek ve hem borçlu şirketlerin hem de alacaklıların haklarını daha etkin şekilde korumak olduğu belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte konkordato uygulamasının kapsamı da genişletildi. Daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesine, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da dahil edildi.



DÜZENLEME YÜRÜRLÜLÜKTE



Adalet Bakanlığı, mali sıkıntı yaşayan şirketlerin başvurduğu konkordato süreçlerinde sunulan finansal belgelere ilişkin kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Şirketlerin finansal verileri artık belirlenen standartlara göre hazırlanacak. Yapılan değişikliklerin temel amacının konkordato sürecinde şeffaflığı artırmak, denetimi güçlendirmek ve hem borçlu şirketlerin hem de alacaklıların haklarını daha etkin şekilde korumak olduğu belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte konkordato uygulamasının kapsamı da genişletildi. Daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesine, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da dahil edildi.