Annelere en az 41 bin 104 TL ek ödeme: Doğum izni parası nasıl hesaplanır?
Doğum izni 24 haftaya çıkartılırken, ödenek süresi de 168 güne çıktı. İşe geri dönmüş anneler de yarın mesai bitimine kadar başvurarak 8 hafta ek izinden yararlanacak. Kamudaki sözleşmeliler için ise 22 Mayıs tarihine kadar süre var...
- Doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı ve ikiz doğumlarda bu süre 26 haftaya ulaşacak.
- 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi tamamlamamış ve işbaşı yapmış anneler 15 Mayıs mesai bitimine kadar başvuru yaparak ek 8 haftalık izinden yararlanabilecek.
- SGK, 1 Mayıs 2026 itibarıyla doğum sonrası izni devam eden sigortalıların raporlarını otomatik olarak 8 hafta uzatacak.
- Geçici iş göremezlik ödeneği süresi 112 günden 168 güne çıkarıldı ve günlük en az 734 lira olmak üzere toplam en az 123 bin 312 lira ödenecek.
- Doktor raporu ile çalışabilir olanlar doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışıp doğum sonrasına daha fazla izin bırakabilecek.
Artık anne olanlar 16 hafta (8+8 hafta) yerine 24 hafta (8+16 hafta) doğum izni kullanacak. Hatta ikiz çocuğu olanlarda bu süre 26 haftayı bulacak. Doktordan çalışabilir raporu alanlar, doğumdan önceki 2 haftaya kadar da işinin başında olabilecek. Böylece doğum sonrasına daha çok izin bırakabilecek. Yani doğumdan önce 2, sonra ise 22 hafta izin kullanılabilecek. Daha önce doktor izniyle çalışılabilecek süre doğumdan önce 3 hafta ile sınırlıydı.
BAŞVURUYA DİKKAT!
1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yeni izinler, sadece anne adaylarını, hamileleri ve halen doğum izninde olanları değil, izin süresi dolup işinin başına dönmüş ama 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış anneleri de kapsıyor. Ancak izni sona ermiş anneler için 10 iş günü içinde başvuru şartı bulunuyor. Bu süre özel sektör çalışanları ve memurlar için 4 Mayıs'ta başlamıştı, 15 Mayıs günü mesai bitiminde sona erecek.
İŞVEREN KABUL ETMEK ZORUNDA
Yani ek 8 haftalık izinden yararlanmak isteyen işçi ve memur annelerin başvuru için yalnızca 2 gün süreleri kaldı. Bu imkan, kamudaki sözleşmeli personel için de hayata geçirildi. Onlar için de başvuru süresi 22 Mayıs günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru, çalışılan kuruma yapılacak. İşverenin başvuran annelere ek izni kullandırmama gibi bir yetkisi bulunmuyor.
İZNİ SÜRENLERİN DURUMU
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da doğum iznine ilişkin genelgesini yayımladı. Buna göre, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla doğum sonrası süresi tamamlanmamış olan sigortalıların raporlarının bitiş tarihleri herhangi bir başvuru olmaksızın 8 hafta uzatılacak. Yani 16 haftalık raporu 1 Mayıs itibarıyla devam eden çalışanlar için SGK tarafından otomatik olarak doğum izni süresine 8 hafta eklenecek. Doğum sonrası istirahat süresi 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sona ermiş olanlara ise 8 haftayı geçmemek üzere, çalışmadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.
ÖDEME SÜRESİ 168 GÜNE ÇIKTI
Doğum izni süresince çalışanlar devletten geçici iş göremezlik ödeneği alıyor. Doğum izni 16 haftayken 112 günlük ödenek veriliyordu. Şimdi 168 güne çıktı. Yani devlet 56 günlük daha fazla ödeme yapılacak.
Özel sektörde ödenek tutarı son 12 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor.
Günlük en az 734 lira veriliyor. Anneler 112 gün için en az 82 bin 208 lira alıyordu. Artık 168 gün için en az 123 bin 312 lira verilecek. Ödenek 41 bin 104 lira artacak.
KAMUDA NASIL UYGULANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de kamuda uygulama esaslarını bir genelgeyle tüm kurum ve kuruluşlara duyurdu. Buna göre, halihazırda izni devam edenlerin bu izinleri başka bir işleme gerek kalmaksızın 24 haftaya uzayacak. 16 Ekim 2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan ve 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan personel 8 haftalık ilave izinden yararlanabilecek. 8 haftalık ilave izni kullanan personelin süt izni ile yarım gün izni, ilave 8 haftalık iznin bitiminden itibaren başlayacak.
