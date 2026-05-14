Annelere en az 41 bin 104 TL ek ödeme: Doğum izni parası nasıl hesaplanır?

Doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı ve ikiz doğumlarda bu süre 26 haftaya ulaşacak.



BAŞVURUYA DİKKAT!



1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yeni izinler, sadece anne adaylarını, hamileleri ve halen doğum izninde olanları değil, izin süresi dolup işinin başına dönmüş ama 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış anneleri de kapsıyor. Ancak izni sona ermiş anneler için 10 iş günü içinde başvuru şartı bulunuyor. Bu süre özel sektör çalışanları ve memurlar için 4 Mayıs'ta başlamıştı, 15 Mayıs günü mesai bitiminde sona erecek.



İŞVEREN KABUL ETMEK ZORUNDA



Yani ek 8 haftalık izinden yararlanmak isteyen işçi ve memur annelerin başvuru için yalnızca 2 gün süreleri kaldı. Bu imkan, kamudaki sözleşmeli personel için de hayata geçirildi. Onlar için de başvuru süresi 22 Mayıs günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru, çalışılan kuruma yapılacak. İşverenin başvuran annelere ek izni kullandırmama gibi bir yetkisi bulunmuyor.







İZNİ SÜRENLERİN DURUMU



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da doğum iznine ilişkin genelgesini yayımladı. Buna göre, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla doğum sonrası süresi tamamlanmamış olan sigortalıların raporlarının bitiş tarihleri herhangi bir başvuru olmaksızın 8 hafta uzatılacak. Yani 16 haftalık raporu 1 Mayıs itibarıyla devam eden çalışanlar için SGK tarafından otomatik olarak doğum izni süresine 8 hafta eklenecek. Doğum sonrası istirahat süresi 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sona ermiş olanlara ise 8 haftayı geçmemek üzere, çalışmadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.



ÖDEME SÜRESİ 168 GÜNE ÇIKTI



Doğum izni süresince çalışanlar devletten geçici iş göremezlik ödeneği alıyor. Doğum izni 16 haftayken 112 günlük ödenek veriliyordu. Şimdi 168 güne çıktı. Yani devlet 56 günlük daha fazla ödeme yapılacak.