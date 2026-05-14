Türkiye'den Senegal’e tam donanımlı hastane: Başkan Erdoğan açılışı yapacak!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay Senegal'in başkenti Dakar'da hastane açılışına katılacak.

Türkiye 20'den fazla ülkede anahtar teslim hastane inşa etti ve içindeki otomasyon sistemlerini kuruyor.

Senegal'deki hastane 20 bin metrekare kapalı alana sahip 100 yatak kapasiteli olacak ve Sıla Grup tarafından inşa ediliyor.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015'te açıldı ve günde yaklaşık 1600 hastaya hizmet veriyor.

MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, yurtdışında sarf malzemesi fabrikaları kurmaya başlayacaklarını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay Senegal'in başkenti Dakar'da hastane açılışına katılacak.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, Senegal'in başkenti Dakar'da önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hastane açılışı yapacaklarını açıkladı. Türkiye, sağlık alanında içeride yaşanan büyük dönüşümü, gönül bağının olduğu Afrika ve Orta Asya ülkelerine de götürdü. Şahin, Türkiye'nin 20'den fazla ülkede anahtar teslim hastane inşa ettiğini anlatarak, "Bu alanda rakibimiz yok. İçindeki otomasyon sistemlerini kurmak suretiyle işleyen bir sistemi teslim edebiliyoruz. Orta Asya ve Afrika ülkelerinden kamu yetkilileri gelip Türkiye'deki hastaneleri görüyor ve çok etkileniyorlar. Aynısını gidip ülkelerinde yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde sarf malzemesi fabrikaları kurmaya başlayacağız yurtdışında. Senegal'daki hastane Batı Afrika'nın son teknolojiyle donatılmış en yeni hastanesi olacak" dedi.