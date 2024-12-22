Kartal 1-1 eriyor! Beşiktaş kendi sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

Beşiktaş evinde Alanyaspor'a takıldı: 1-1... 6. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 0-1... 2 dakika sonra Alanyasporlu Fatih Aksoy, kalecisi Ertuğrul'a dönmek istedi. Ancak, pası kısa düşünce Rafa Silva araya girerek topu kazandı ve kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak beraberlik golünü attı: 1-1. 31'de Alanyasporlu Yusuf Özdemir'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GEDSON KAÇIRDI

50'de Alanya kalecisi Ertuğrul kalesini terk etti. Gedson'un ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş az farkla dışarı çıktı. 54'te Beşiktaş'ın yıldızı Gedson, çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Rafa'nın ön direkte yaptığı topuk vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti. 82'de Rafa Silva'nın ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy kale önünden topu ıskaladı. Maç 1-1 bitti.

SALİH UÇAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşandı. Siyah- Beyazlı takımda Salih Uçan sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun sondurumu bugün netlik kazanacak.

CHAMBERLAİN:ÇOK FAZLA SORUN VAR

Alex Chamberlain, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı futbolcu, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var" dedi. Chamberlain maçta iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇOK KÖTÜ İSTATİSTİK

Kartal sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Bu sonuçlarla Beşiktaş tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamış oldu.



ARTHUR MASUAKU ÖFKESİ DİNMİYOR

Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Masuaku oyuna girdikten sonra taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı.



ALANYA YİNE ÇELME TAKTI

Geçtiğimiz sezon evinde Alanyaspor karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş dün de Akdeniz ekibiyle 1-1 berabere kalarak rakibine takıldı. Böylece Kartal Alanyaspor ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.



RAFA SİLVA NİHAYET

Beşiktaş'ta son haftaların tartışılan isimlerinden biri olan Rafa Silva, Süper Lig'de 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. 20 Ekim'de oynanan Konyaspor maçında fileleri havalandıran Portekizli o maçtan sonra suskun kalmıştı.