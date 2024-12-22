PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal 1-1 eriyor! Beşiktaş kendi sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan kazanan çıkmadı. Maç 1-1 berabere bitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Kartal 1-1 eriyor! Beşiktaş kendi sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş evinde Alanyaspor'a takıldı: 1-1... 6. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 0-1... 2 dakika sonra Alanyasporlu Fatih Aksoy, kalecisi Ertuğrul'a dönmek istedi. Ancak, pası kısa düşünce Rafa Silva araya girerek topu kazandı ve kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak beraberlik golünü attı: 1-1. 31'de Alanyasporlu Yusuf Özdemir'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    GEDSON KAÇIRDI

    50'de Alanya kalecisi Ertuğrul kalesini terk etti. Gedson'un ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş az farkla dışarı çıktı. 54'te Beşiktaş'ın yıldızı Gedson, çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Rafa'nın ön direkte yaptığı topuk vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti. 82'de Rafa Silva'nın ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy kale önünden topu ıskaladı. Maç 1-1 bitti.

    SALİH UÇAN SAKATLANDI
    Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşandı. Siyah- Beyazlı takımda Salih Uçan sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun sondurumu bugün netlik kazanacak.

    CHAMBERLAİN:ÇOK FAZLA SORUN VAR

    Alex Chamberlain, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı futbolcu, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var" dedi. Chamberlain maçta iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz" diye konuştu.

    BEŞİKTAŞ'TAN ÇOK KÖTÜ İSTATİSTİK

    Kartal sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Bu sonuçlarla Beşiktaş tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamış oldu.

    ARTHUR MASUAKU ÖFKESİ DİNMİYOR

    Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Masuaku oyuna girdikten sonra taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı.

    ALANYA YİNE ÇELME TAKTI
    Geçtiğimiz sezon evinde Alanyaspor karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş dün de Akdeniz ekibiyle 1-1 berabere kalarak rakibine takıldı. Böylece Kartal Alanyaspor ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.

    RAFA SİLVA NİHAYET
    Beşiktaş'ta son haftaların tartışılan isimlerinden biri olan Rafa Silva, Süper Lig'de 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. 20 Ekim'de oynanan Konyaspor maçında fileleri havalandıran Portekizli o maçtan sonra suskun kalmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye özgür Suriye’ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı