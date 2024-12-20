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Transfer taarruzu! Galatasaray yönetimi üst üste hamleler yapıyor: Bu kez de Mikautadze sesleri yükseliyor

Süper Lig ve Avrupa'da hedefe doludizgin yürüyen Galatasaray transferde de ses getirecek hamleler yapıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu en az 2 önemli yıldızla takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar üst üste flaş adımlar atıyor. Paulo Dybala ve Milan Skriniar için girişimlerini sürdüren Aslan’ın Lyon’un Gürcü forveti Georges Mikautadze için resmi temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Transfer taarruzu! Galatasaray yönetimi üst üste hamleler yapıyor: Bu kez de Mikautadze sesleri yükseliyor

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    Süper Lig ve Avrupa'da hedefe doludizgin yürüyen Galatasaray transferde de ses getirecek hamleler yapıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu en az 2 önemli yıldızla takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar üst üste flaş adımlar atıyor.

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
    Paulo Dybala ve Milan Skriniar için resmi görüşmelerini sürdüren yönetimin bu kez rotasını Fransa'ya çevirdiği öğrenildi. Transfer komitesinin Lyon formasını giyen Georges Mikautadze için temaslarda bulunduğu belirtildi. 24 yaşındaki Gürcü forvet sezon başında Metz'den 18.5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu. Fransız ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Mikautadze 20 maçta 760 dakika sahada kalıp 6 gollük katkı verdi. Galatasaray yönetiminin Lyon'un içinde bulunduğu büyük ekonomik kriz ve oyuncu satma mecburiyetinden yararlanarak bu transferi piyasa değerinin altında bir rakama bitirmek istediği ifade edildi.

    MİLLİ TAKIMIMIZ'A ATMIŞTI
    EURO 2024'te Milli Takımımız'la aynı grupta yer alan Gürcistan'ın formasını giyen Mikautadze 3-1 kazandığımız maçta takımının tek golünü atmıştı. Galatasaray yönetiminin ayrıca yine Lyon'da oynayan Gift Orban'ı B planı olarak düşündüğü ve Nijeryalı forvet için de girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

    ELİAS MONTİEL İDDİASI

    Galatasaray, Meksika ekibi Pachuca'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Elias Montiel ile ilgileniyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Meksikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro... Montiel, bu sezon Meksika ekibinde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistle mücadele etti. Montiel, Meksika Milli Takım altyaş kategorilerinde 10 kez görev alırken gol ya da asist üretemedi.

    35 KEZ MİLLİ OLDU

    Gürcü yıldız Georges Mikautadze, 35 kez milli formayı giydi. Gürcistan Milli Takımı adına bu maçlarda 16 gole imza attı.

    ORBAN İÇİN ALMANYA İDDİASI

    Cimbom'un transfer hedeflerinden biri olan Gift Orban için Hoffenheim de devrede. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, "Bazı Türk kulüplerinin de ilgisi olmasına rağmen, Gift Orban transferi için Lyon ile anlaşmak adına en somut adımları atan kulüp Hoffenheim. Taraflar anlaşmaya yakın gözüküyor" dedi.


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