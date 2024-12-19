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Serdal Adalı: "Hepsini savcılığa vereceğim"

Serdal Adalı, Arat’ı ibra edip etmeyeceği sorusuna,”Önce inceleme yapacağım. Bir yanlışlık görürsem Hasan Arat ve Hüseyin Yücel’i savcılığa vereceğim” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Serdal Adalı: Hepsini savcılığa vereceğim

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    Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı aba altından sopa gösterdi. Adalı, Arat'ı ibra edip etmeyeceği sorusuna, "Önce hesaplara bakacağım. Şu dinlediğim hadiselerin yüzde 1'ini göreyim ibra etmeyeceğim. Hepsini savcılığa da vereceğim. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa bu rezaletin hesabını soracağım. Konu Beşiktaş olursa kimseyi tanımam" dedi. Adalı, Yücel'in, "Ben başkan seçilmezsem Adalı yönetimine 10 milyon Euro bağışlayacağım. Kendisi de seçilemezse bağışlar mı sorusuna ise, "Ben 10 milyon Euro'yu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık bulamıyorum" diye konuştu.

    Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

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